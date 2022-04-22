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Евросоюз расширил список санкций за финансирование ядерной программы КНДР

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Пятница 22 апреля 2022 06:10
Евросоюз расширил список санкций за финансирование ядерной программы КНДР Фото: расширен список санкций ЕС за финансирование ядерной программы КНДР (voakorea.com)
Автор: Владимир Костырин

Европейский союз добавил в список санкций за участие в финансировании ядерной программы Северной Кореи еще 8 граждан и 4 юрлица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

Эти ограничительные меры включают запрет на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам в данном перечне.

Отмечается, что в новые списки включены лица, занимавшие руководящие должности в учреждениях, занимающихся разработкой ракетной программы, а также физические и юридические лица, участвовавшие в деятельности по уклонению от санкций, которая "могла генерировать средства для незаконных оружейных программ".

Как говорится в заявлении, Евросоюз призывает Северную Корею прекратить "дестабилизирующие действия, уважать свои обязательства по международному праву и возобновить диалог с соответствующими сторонами".

После нынешнего расширения в списке санкций ЕС по финансированию ядерной программы КНДР теперь 65 физлиц. Кроме того, были заморожены активы 13 организаций. Перечень также поддерживает все соответствующие Резолюции Совбеза ООН, вводящие такие санкции против 80 человек и 75 учреждений.

Напомним, 17 апреля Северная Корея заявила о возобновлении ядерных испытаний.

Добавим также, что КНДР произвела пуски двух ракет в сторону Японского моря. Вероятно, они проводились в целях испытания.

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