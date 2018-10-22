Евросоюз просит Гройсмана не препятствовать реформированию "Укрэнерго"

Фото: Посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли (РБК-Украина)

Мингарелли и Копач указали на риски срыва корпоратизации госкомпании

Посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли и директор Секретариата Энергетического сообщества ЕС Януш Копач направили премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором выразили обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг "Укрэнерго". Копией этого документа располагает РБК-Украина.

"Мы обеспокоены тремя инициативами Министерства энергетики и угольной промышленности и Комиссии по реорганизации ГП "Укрэнерго"", - заявляют европейские чиновники в своем обращении.

Их беспокоит, во-первых, что Минэнергоугля планирует предложить членам новосозданного наблюдательного совета "Укрэнерго" "зарплату, значительное более низкую, чем рекомендовал номинационный комитет" (комитет по назначениям при Минэкономразвития, - ред.).

Во-вторых, Мингарелли и Копач сообщили украинскому премьеру, что Комиссия по реорганизации "Укрэнерго" в акционерное общество не утвердила отчет по оценке имущества предприятия. В результате, по мнению еврочиновников, корпоратизацию госкомпании придется "начать снова" и она займет дополнительные три месяца. "Это приведет к существенным задержкам в подготовке к сертификации "Укрэнерго" (как независимого оператора, - ред.)", - говорится в письме.

В-третьих, в документе указывается, что Комиссия по реорганизации приняла решение о передаче полномочий по управлению "Укрэнерго" своему главе - новоназначенному замминистра энергетики Михаилу Близнюку. Посол ЕС в Украине и глава СЭС просят правительство проверить, действительно ли Комиссия имеет такие полномочия и насколько законно отстранять менеджмент госпредприятия от управления. Они также призвали Гройсмана на время проверки отсрочить решение Комиссии.

Как сообщало ранее РБК-Украина, министр энергетики Игорь Насалик намерен расширить свои полномочия по управлению госпредприятием НЭК "Укрэнерго" и фактически заблокировал его корпоратизацию.

Напомним, корпоратизация оператора магистральных сетей НЭК "Укрэнерго" является одним из условий для получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС.