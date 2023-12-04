Євросоюз продовжив дію частини санкцій проти Росії ще на три роки

"Сьогодні Рада продовжила глобальний режим санкцій ЄС у сфері прав людини, спрямований проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в усьому світі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що їх продовжили на три роки, до 8 грудня 2026 року. Чинні обмежувальні заходи будуть і далі переглядатися щорічно.

Проти кого запроваджено обмеження

Наразі санкції поширюються на 67 фізичних і юридичних осіб та 20 юридичних осіб. На тих, на кого поширюються обмежувальні заходи, поширюється заборона на в'їзд до ЄС, а також заморожування активів.

Крім того, фізичним і юридичним особам в ЄС заборонено надавати кошти особам, занесеним до списку.

Під санкціями перебувають чиновники з РФ

Євросоюз на три роки продовжив обмеження проти колишнього директора Федеральної служби виконання покарань РФ Олександра Калашникова, голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, генпрокурора Росії Ігоря Краснова і директора Росгвардії Віктора Золотова.

Санкції проти Росії

ЄС уже схвалив 11 пакетів санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили, приміром, продукти, які можна вживати у виробництві знаряддя. Зокрема, до санкцій внесли фізичних та юридичних осіб, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Нині ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, що включає нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Нещодавно президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що зерно та інші продукти харчування з окупованих територій України має бути враховано в санкціях проти Росії.