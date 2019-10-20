Евросоюз призвал расследовать задержания на митинге в Баку

Европейский союз призвал власти Азербайджана расследовать задержания нескольких десятков человек, пытавшихся провести в Баку мирный митинг. Об этом заявила официальный представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности Майя Косьянчич, передает DW.

Брюссель обратил особое внимание на "чрезмерное применение силы" для разгона толпы и арестов участников акции. В заявлении ЕС говорится, что свобода собраний является фундаментальным правом человека. Евросоюз ожидает от властей Азербайджана его соблюдения в соответствии с международными обязательствами республики. Брюссель призвал освободить мирных демонстрантов.

Напомним, в столице Азербайджана Баку полиция задержала десятки оппозиционных активистов перед запланированной на 19 октября акцией протеста. Среди задержанных, в частности, лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли. Полиция оцепила центр Баку, было закрыто несколько станций метро и отключен мобильный интернет в центральной части азербайджанской столицы. Власти страны отказались согласовать акцию, намеченную на 19 октября, поэтому протесты считаются несанкционированными.

Правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала власти Азербайджана за отказ оппозиции в проведении митинга.