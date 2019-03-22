Євросоюз не визнає суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами

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Представник ЄС заявив про збереження позиції з питання приналежності Голанських висот

Європейський союз зберігає свою позицію з питання приналежності Голанських висот і не вважає їх частиною території Ізраїлю. Про це в п'ятницю повідомило агентство Reuters.

Представник ЄС заявив, що позиція Євросоюзу в цьому питанні не змінилася.

"Позиція ЄС не змінилася. Євросоюз у відповідності з міжнародним правом не визнає суверенітет Ізраїлю над територіями, зайнятими Ізраїлем з червня 1967 року, включаючи Голанські висоти, і не вважає їх частиною ізраїльської території", - наводить його слова агентств.

Раніше в МЗС Сирії заявили, що заяви президента США Дональда Трампа про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами загрожують миру та стабільності в регіоні.

Зокрема, представник сирійського МЗС підкреслив, що заяви Трампа демонструють "сліпу відданість сіоністам". Також звинуватили Вашингтон у зверхньому поведінці, яке представляє "загрозу миру і стабільності в регіоні.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що США визнають суверенітет Ізраїлю над Голанами, які представляють значення й важливі для безпеки Ізраїлю. За його словами, Голанські висоти представляють стратегічне значення й важливі для безпеки Ізраїлю.

РБК-Україна писало, що 10 квітня Іранські збройні формування випустили близько 20 ракет по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах. У відповідь Ізраїль запустив з десяток ракет Сирії, звідки іранські війська обстріляли Голанські висоти. Після цього США засудили ракетні удари Ірану по позиціях Ізраїлю.