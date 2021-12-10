UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Евросоюз примет 40 тысяч мигрантов из Афганистана

Автор: Иванна Шовкун

15 государств-членов Европейского Союза согласились принять в общей сложности 40 тысяч мигрантов. Это беженцы из Афганистана, большинство из которых отправятся в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Я считаю это впечатляющим жестом солидарности", - сказала комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

Она также утверждает, что разрешение на контролируемую миграцию большего числа афганцев в ЕС позволит избежать "нерегулярных прибытий".

Так, Германия примет 25 тысяч человек, Нидерланды - 3 159, Испания и Франция - по 2,5 тысячи мигрантов. Остальные страны согласились принять меньшее количество афганцев, которые спасаются от режима талибов.

Напомним, грузовик, в котором находились более 100 вероятных мигрантов из Центральной Америки, перевернулся и врезался в мост на юге Мексики в четверг. В результате ДТП погибли по меньшей мере 53 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвропаАфганистан