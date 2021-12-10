Евросоюз примет 40 тысяч мигрантов из Афганистана

Архивное фото: страны ЕС примут десятки тысяч мигрантов из Афганистана (Getty Images)

15 государств-членов Европейского Союза согласились принять в общей сложности 40 тысяч мигрантов. Это беженцы из Афганистана, большинство из которых отправятся в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Я считаю это впечатляющим жестом солидарности", - сказала комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. Она также утверждает, что разрешение на контролируемую миграцию большего числа афганцев в ЕС позволит избежать "нерегулярных прибытий". Так, Германия примет 25 тысяч человек, Нидерланды - 3 159, Испания и Франция - по 2,5 тысячи мигрантов. Остальные страны согласились принять меньшее количество афганцев, которые спасаются от режима талибов.