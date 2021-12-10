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Євросоюз прийме 40 тисяч мігрантів із Афганістану

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Європа, П'ятниця 10 грудня 2021 17:55
Євросоюз прийме 40 тисяч мігрантів із Афганістану Архівне фото: країни ЄС приймуть десятки тисяч мігрантів з Афганістану (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

15 держав-членів Європейського Союзу погодилися прийняти загалом 40 тисяч мігрантів. Це біженці з Афганістану, більшість із яких вирушать до Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

"Я вважаю це вражаючим жестом солідарності", - сказала комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

Вона також стверджує, що дозвіл на контрольовану міграцію більшої кількості афганців до ЄС дозволить уникнути "нерегулярних прибуттів".

Так, Німеччина прийме 25 тисяч осіб, Нідерланди - 3 159, Іспанія та Франція - по 2,5 тисячі мігрантів. Решта країн погодилася прийняти меншу кількість афганців, які рятуються від режиму талібів.

Нагадаємо, вантажівка, в якій перебувало понад 100 ймовірних мігрантів з Центральної Америки, перекинулася і врізалася в міст на півдні Мексики в четвер. Внаслідок ДТП загинуло щонайменше 53 особи.

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