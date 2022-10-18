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Євросоюз поки не вводитиме ліміт цін на російський газ, - Bloomberg

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Вівторок 18 жовтня 2022 11:34
Євросоюз поки не вводитиме ліміт цін на російський газ, - Bloomberg Фото: Євросоюз поки не вводитиме ліміт цін на російський газ (Bloomberg)
Автор: Іван Носальський

Країни Євросоюзу не планують найближчим часом запроваджувати обмеження цін на газ з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloobmerg.

За даними видання, Єврокомісія у вівторок, 18 жовтня, запропонує свій план щодо запобігання стрибкам цін на енергоносії. При цьому ліміт вартості російського газу поки не розглядають, оскільки в ЄС існують розбіжності з цього питання та побоювання щодо подальших постачань.

У Bloomberg зазначають, що зараз Євросоюз намагається знайти баланс між вимогами більш як половини з 27 країн-членів ЄС обмежити ціни на газ і необхідністю уникнути підриву єдиного ринку або поглиблення економічного розколу між країнами-членами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в рамках восьмого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії було введено стелю цін на нафту з РФ.

Також ми писали, що ЄС готовий вивчити "тимчасовий динамічний ціновий коридор" на газ з Росії.

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