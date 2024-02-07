Євросоюз планує ввести нові санкції проти РФ 24 лютого. ЗМІ розкрили деталі

За словами кількох дипломатів ЄС у бесіді з журналістами, до санкційного списку увійдуть, зокрема, включать "кілька десятків" російських та білоруських військових, які задіяні в веденні бойових дій проти України. Також "міні-санкції" будуть запроваджені щодо громадян РФ, які причетні до незаконної депортації та викрадень українських дітей.

Зазначається, що у "чорному списку" також згадується кілька компаній поза Євросоюзом, які допомагають Росії отримати заборонені компоненти зброї попри введені міжнародні санкційні обмеження..

Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, чиї служби склали новий обмежувальний список щодо РФ, повідомила Європейському парламенту про введення санкції в "символічний" день 24 лютого.

Посольства ЄС у Брюсселі почнуть переговори по списку у цей четвер. У публікації зауважується, що він не включав "жодних важливих пунктів, таких як нове ембарго ЄС на російські метали, зріджений газ або ядерні компанії, оскільки його потрібно було швидко погодити" після введення 12-го пакета санкцій проти Росії 19 грудня і до дати 24 лютого.

Комісія ЄС підготувала "чорний список" після консультацій з державами-членами на вихідних.

Питання щодо введення 13-го пакета санкцій проти РФ

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Україну у довгостроковій перспективі. Але досягти угоди щодо 13 пакету санкцій до наступного місяця буде непросто, оскільки останній зажадав тижнів переговорів, писав Bloomberg.

Українська сторона, своєю чергою, закликала ЄС у санкціях зосередитися на недопущенні потрапляння високотехнологічних західних компонентів до рук російської армії.

Додамо, раніше західні ЗМІ повідомляли про те, що європейські виробники алюмінію, підтримувані чотирма країнами ЄС, наполягають на тому, щоб Євросоюз запровадив ембарго на дешевий імпорт цього металу з Росії в рамках очікуваного пакета санкцій, який ознаменує два роки з моменту вторгнення в Україну.