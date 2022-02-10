Евросоюз планирует создать систему реагирования на угрозы в космосе, - Bloomberg

Евросоюз намерен создать новую систему кризисного реагирования для защиты от угроз в космосе. Кроме того, планируется расширить возможности по отражению гибридных и хакерских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщает агентство со ссылкой на проект Еврокомиссии, до конца года ЕС планирует изучить возможность активации механизмов взаимопомощи и реагирования в случае нападения из космоса или на угрозы космическим объектам. Документ планируется опубликовать на следующей неделе. Однако, отмечает издание, все еще может измениться.

В документе изложены способы, с помощью которых Еврокомиссия может внести вклад в новую концепцию ЕС по безопасности "Стратегический компас". В частности, излагаются оборонные приоритеты и ставится цель создать совместные вооруженные силы к 2025 году.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят окончательную версию документа в марте. Однако, отмечает агентство, усилия по наращивание военного потенциала уже столкнулись с противодействием со стороны некоторых стран, опасающихся любых шагов, которые могут вступить в противоречие с компетенцией НАТО.

Кроме того, в документе идет речь о расширении возможностей ЕС по отражению гибридных и хакерских атак. С этой целью планируется создать новые платформы для обмена информацией о киберугрозах, а также для выявления уязвимостей в системах.

Как сообщили изданию официальные лица ЕС, эта инициатива появилась из-за увеличения напряженности в отношениях между Россией и Западом, на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину.