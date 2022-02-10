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Евросоюз планирует создать систему реагирования на угрозы в космосе, - Bloomberg

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Брюссель, Четверг 10 февраля 2022 23:06
Евросоюз планирует создать систему реагирования на угрозы в космосе, - Bloomberg Фото: ЕС намерен создать новую систему реагирования на угрозы в космосе (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз намерен создать новую систему кризисного реагирования для защиты от угроз в космосе. Кроме того, планируется расширить возможности по отражению гибридных и хакерских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает агентство со ссылкой на проект Еврокомиссии, до конца года ЕС планирует изучить возможность активации механизмов взаимопомощи и реагирования в случае нападения из космоса или на угрозы космическим объектам. Документ планируется опубликовать на следующей неделе. Однако, отмечает издание, все еще может измениться.

В документе изложены способы, с помощью которых Еврокомиссия может внести вклад в новую концепцию ЕС по безопасности "Стратегический компас". В частности, излагаются оборонные приоритеты и ставится цель создать совместные вооруженные силы к 2025 году.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят окончательную версию документа в марте. Однако, отмечает агентство, усилия по наращивание военного потенциала уже столкнулись с противодействием со стороны некоторых стран, опасающихся любых шагов, которые могут вступить в противоречие с компетенцией НАТО.

Кроме того, в документе идет речь о расширении возможностей ЕС по отражению гибридных и хакерских атак. С этой целью планируется создать новые платформы для обмена информацией о киберугрозах, а также для выявления уязвимостей в системах.

Как сообщили изданию официальные лица ЕС, эта инициатива появилась из-за увеличения напряженности в отношениях между Россией и Западом, на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину.

Напомним, в ноябре 2020 года странам-членам ЕС представили единую оборонную концепцию "Стратегический компас". Документ предусматривал возможность быстро развернуть до 5 тысяч военных для реагирования на кризисные ситуации.

Отметим, в январе этого года Североатлантический альянс представил "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе". В документе зафиксировано намерение распространить на космическое пространство Пятую статью.

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