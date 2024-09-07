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Євросоюз у за півроку імпортував металу із РФ на півтора мільярди євро

Фото: Євросоюз у за півроку імпортував металу із РФ на півтора мільярди євро (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз (ЄС) за підсумками січня-червня 2024 року імпортував 2,87 млн т металургійної сировини російського походження. Витрати на імпорт відповідної продукції сягнули €1,4 млрд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center на базі даних Eurostat.

Основний обсяг імпорту припадає на напівфабрикати – за 6 місяців ЄС купив 1,71 млн т слябів та заготовки. Найбільше російський слябів купили Бельгія, Італія, Данія та Чехія. 

Великі обсяги імпорту припадають й на російський чавун: його в основному купують Італія та Латвія.

Також значно зросли поставки феросплавів російського виробництва: за січень-червень 2024-го ЄС купив на 74,3% більше продукції рф у порівнянні з аналогічним періодом 2023. 

"Російські виробники пропонують продукцію зі значними дисконтами, і більшість заводів є залежними від цього. Окрім того, санкційні пакети тривалий час не включали, або й надалі не включають повну заборону на такий імпорт.  У випадку зі слябами Єврокомісія вирішила послабити обмеження та дозволити продовжувати імпорт з Росії. Існує ризик, що цей кейс будуть намагатися використати й для зняття обмежень на імпорт чавуну з РФ. Водночас Україна, як майбутній член ЄС, має усі можливості для заміщення продукції російських виробників на європейському ринку", - вказують аналітики GMK Center. 

Нагадаємо, раніше депутати ПАРЄ закликали ЄС посилити санкції проти металургії РФ. Кремлю вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки, хоча вони мали завершитися у вересні 2024 року.

Це дасть РФ змогу імпортувати в ЄС продукції на понад 8 мільярдів євро.

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