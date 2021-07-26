ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Евросоюз отправил самолеты для борьбы с пожарами на итальянском острове

Новина українською →
Италия, Понедельник 26 июля 2021 04:11
Евросоюз отправил самолеты для борьбы с пожарами на итальянском острове Фото: ЕС отправил самолеты в Сардинию для борьбы с пожарами (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Евросоюз отправил самолеты для борьбы с пожарами на итальянском острове Сардиния. Всего на просьбу Италии о помощи в тушении пожаров отправили 4 самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейская комиссия сообщила, что отправила в Сардинию два самолета Canadair. Эти самолеты-амфибии, которые используют для сбора воды и падения при пожарах, предоставлены Францией из Европейского пула гражданской защиты. Еще два самолета для помощи для борьбы с огнем Италии предоставила Греция.

Итальянское управление гражданской защиты сообщило, что семь самолетов Canadair уже работали в районе пожаров.

Лесные пожары на острове поразили район Монтиферру из-за сильной жары. В результате сгорело более 4000 гектаров леса и сотни людей были эвакуированы.

Напомним, на острове Сардиния в Италии вспыхнули сильные пожары. Власти эвакуировали более 400 человек.

Ранее сообщалось о пожарах в США. В Калифорнии они добрались до жилых домов, жителей пришлось эвакуировать.

Читайте РБК-Украина в Google News
стихийное бедствие
NEWS
Европу заливают дожди, а на Китай обрушился тайфун: в мире снова бушует непогода
Европу заливают дожди, а на Китай обрушился тайфун: в мире снова бушует непогода
DAILY
В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"
Милан Лелич, Владислав Красинский В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"