Евросоюз отправил самолеты для борьбы с пожарами на итальянском острове
Евросоюз отправил самолеты для борьбы с пожарами на итальянском острове Сардиния. Всего на просьбу Италии о помощи в тушении пожаров отправили 4 самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Европейская комиссия сообщила, что отправила в Сардинию два самолета Canadair. Эти самолеты-амфибии, которые используют для сбора воды и падения при пожарах, предоставлены Францией из Европейского пула гражданской защиты. Еще два самолета для помощи для борьбы с огнем Италии предоставила Греция.
Итальянское управление гражданской защиты сообщило, что семь самолетов Canadair уже работали в районе пожаров.
Лесные пожары на острове поразили район Монтиферру из-за сильной жары. В результате сгорело более 4000 гектаров леса и сотни людей были эвакуированы.
Напомним, на острове Сардиния в Италии вспыхнули сильные пожары. Власти эвакуировали более 400 человек.
Ранее сообщалось о пожарах в США. В Калифорнии они добрались до жилых домов, жителей пришлось эвакуировать.