Евросоюз отправил самолеты для борьбы с пожарами на итальянском острове Сардиния . Всего на просьбу Италии о помощи в тушении пожаров отправили 4 самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейская комиссия сообщила, что отправила в Сардинию два самолета Canadair. Эти самолеты-амфибии, которые используют для сбора воды и падения при пожарах, предоставлены Францией из Европейского пула гражданской защиты. Еще два самолета для помощи для борьбы с огнем Италии предоставила Греция.

Итальянское управление гражданской защиты сообщило, что семь самолетов Canadair уже работали в районе пожаров.