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Євросоюз відправив літаки для боротьби з пожежами на італійському острові

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Італія, Понеділок 26 липня 2021 04:11
Євросоюз відправив літаки для боротьби з пожежами на італійському острові Фото: ЄС відправив літаки в Сардинію для боротьби з пожежами (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Євросоюз відправив літаки для боротьби з пожежами на італійському острові Сардинія. Всього на прохання Італії про допомогу в гасінні пожеж відправили 4 літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейська комісія повідомила, що відправила в Сардинію два літаки Canadair. Ці літаки-амфібії, які використовують для збору води і падіння при пожежах, надані Францією з Європейського пулу цивільного захисту. Ще два літаки для допомоги для боротьби з вогнем Італії надала Греція.

Італійське управління цивільного захисту повідомило, що сім літаків Canadair вже працювали в районі пожеж.

Лісові пожежі на острові вразили район Монтіферру через сильну спеку. В результаті згоріло понад 4000 гектарів лісу і сотні людей були евакуйовані.

Нагадаємо, на острові Сардинія в Італії спалахнули сильні пожежі. Влада евакуювала понад 400 осіб.

Раніше повідомлялося про пожежі в США. У Каліфорнії вони дісталися до житлових будинків, жителів довелося евакуювати.

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