Євросоюз відправив літаки для боротьби з пожежами на італійському острові
Євросоюз відправив літаки для боротьби з пожежами на італійському острові Сардинія. Всього на прохання Італії про допомогу в гасінні пожеж відправили 4 літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Європейська комісія повідомила, що відправила в Сардинію два літаки Canadair. Ці літаки-амфібії, які використовують для збору води і падіння при пожежах, надані Францією з Європейського пулу цивільного захисту. Ще два літаки для допомоги для боротьби з вогнем Італії надала Греція.
Італійське управління цивільного захисту повідомило, що сім літаків Canadair вже працювали в районі пожеж.
Лісові пожежі на острові вразили район Монтіферру через сильну спеку. В результаті згоріло понад 4000 гектарів лісу і сотні людей були евакуйовані.
Нагадаємо, на острові Сардинія в Італії спалахнули сильні пожежі. Влада евакуювала понад 400 осіб.
Раніше повідомлялося про пожежі в США. У Каліфорнії вони дісталися до житлових будинків, жителів довелося евакуювати.