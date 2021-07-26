Євросоюз відправив літаки для боротьби з пожежами на італійському острові Сардинія . Всього на прохання Італії про допомогу в гасінні пожеж відправили 4 літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейська комісія повідомила, що відправила в Сардинію два літаки Canadair. Ці літаки-амфібії, які використовують для збору води і падіння при пожежах, надані Францією з Європейського пулу цивільного захисту. Ще два літаки для допомоги для боротьби з вогнем Італії надала Греція.

Італійське управління цивільного захисту повідомило, що сім літаків Canadair вже працювали в районі пожеж.