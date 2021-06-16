Евросоюз открывается для туристов из США, - AFP
Европейский союз решил снять ограничения на поездки для туристов из США. Причем попасть в страны Евросоюза смогут и невакцинированные от COVID-19 американцы.
Об этом со ссылкой на европейские источники пишет AFP.
Сообщается, что сегодня послы стран-участниц ЕС дали зеленый свет на добавление США в список третьих стран, путешественникам из которых разрешается въезд. Также известно, что требование о вакцинации от COVID-19 не является обязательным. Более подробной информации об условиях для американских граждан пока нет.
Ожидается, что границы для туристов из США откроются с 27 июня.
Напомним, ранее Евросоюз окончательно утвердил решение, которым снимаются ограничения на внутренние поездки при наличии цифрового COVID-сертификата. Люди с сертификатами не должны подвергаться тестированию или самоизоляции, если они вакцинированы препаратом, одобренным Европейским медицинским регулятором.
При этом страны Европейского союза постепенно начинают запускать цифровые сертификаты. В июле они должны будут действовать на территории всего сообщества.