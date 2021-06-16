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Євросоюз відкривається для туристів з США, - AFP

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Брюссель, Середа 16 червня 2021 11:41
Євросоюз відкривається для туристів з США, - AFP Фото: туристам з США дозволять поїздки до ЄС (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз вирішив зняти обмеження на поїздки для туристів з США. Причому потрапити до країн Євросоюзу зможуть і невакциновані від COVID-19 американці.

Про це з посиланням на європейські джерела пише AFP.

Повідомляється, що сьогодні посли країн-учасниць ЄС дали зелене світло на додавання США до списку третіх країн, мандрівникам з яких дозволяється в'їзд. Також відомо, що вимога про вакцинацію від COVID-19 не є обов'язковою. Більш докладної інформації про умови для американських громадян поки немає.

Очікується, що кордони для туристів з США відкриються з 27 червня.

Нагадаємо, раніше Євросоюз остаточно затвердив рішення, яким знімаються обмеження на внутрішні поїздки при наявності цифрового COVID-сертифіката. Люди з сертифікатами не повинні піддаватися тестуванню або самоізоляції, якщо вони вакциновані препаратом, схваленим Європейським медичним регулятором.

При цьому країни Європейського союзу поступово починають запускати цифрові сертифікати. У липні вони діятимуть на території всієї спільноти.

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