ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Евросоюз может открыть границы для туристов, привитых одобренными вакцинами

Новина українською → Брюссель, Понедельник 26 апреля 2021 03:59
Евросоюз может открыть границы для туристов, привитых одобренными вакцинами Фото: привитые одобренными вакцинами туристы могут посетить ЕС (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Евросоюз летом текущего года намерен начать принимать туристов, привитых от коронавируса нового типа вакцинами. Они должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в беседе с изданием New York Times.

При этом глава ЕК не раскрыла сроки открытия границ Европейского союза и детали того, как будет восстанавливаться туризм.

"Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA", - заявила фон дер Ляйен.

Напомним, ранее сообщалось, что цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе до июня этого года.

При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Вакцина Коронавирус
NEWS
В Украине еще почти 8 000 новых случаев коронавируса
В Украине еще почти 8 000 новых случаев коронавируса
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей