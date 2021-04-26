Евросоюз может открыть границы для туристов, привитых одобренными вакцинами

Евросоюз летом текущего года намерен начать принимать туристов , привитых от коронавируса нового типа вакцинами. Они должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в беседе с изданием New York Times .

При этом глава ЕК не раскрыла сроки открытия границ Европейского союза и детали того, как будет восстанавливаться туризм.

"Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA", - заявила фон дер Ляйен.