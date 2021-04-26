Евросоюз может открыть границы для туристов, привитых одобренными вакцинами
Фото: привитые одобренными вакцинами туристы могут посетить ЕС (Виталий Носач/РБК-Украина)
Евросоюз летом текущего года намерен начать принимать туристов, привитых от коронавируса нового типа вакцинами. Они должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в беседе с изданием New York Times.
При этом глава ЕК не раскрыла сроки открытия границ Европейского союза и детали того, как будет восстанавливаться туризм.
"Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA", - заявила фон дер Ляйен.
Напомним, ранее сообщалось, что цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе до июня этого года.
При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID.