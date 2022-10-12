Євросоюз направить місію на кордон Вірменії та Азербайджану

Євросоюз ухвалив рішення про відправку місії зі встановлення фактів на кордон Вірменії та Азербайджану на тлі конфлікту між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Вірменії Арарата Мірзояна під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, яку наводить ТАСС.