Євросоюз направить місію на кордон Вірменії та Азербайджану

Євросоюз ухвалив рішення про відправку місії зі встановлення фактів на кордон Вірменії та Азербайджану на тлі конфлікту між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Вірменії Арарата Мірзояна під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, яку наводить ТАСС.
"З ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона та представника Євросоюзу Шарля Мішеля була зустріч у Празі, там було досягнуто готовності про те, що місія Євросоюзу відвідає Вірменію, щоб дізнатися факти, потім у них, напевно, буде доповідь", - заявив голова дипломатичного відомства Вірменії.
При цьому він зазначив, що "Євросоюз вже має рішення відправити таку місію з розслідування фактів".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на кордоні Азербайджану та Вірменії в ніч на 13 вересня знову загострилася ситуація. Держави обмінялися звинуваченнями у провокаціях та обстрілах.
Також ми писали, що Європейський Союз направить "громадянську місію" до Вірменії. Її завданням буде допомогти у делімітації кордону.
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