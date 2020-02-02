Евросоюз направил в Китай 12 тонн защитной одежды

С целью борьбы с коронавирусом Европейский союз (ЕС) направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Отмечается, что ЕС намерен и дальше оказывать Китаю помощь из-за вспышки коронавируса.

"Как немедленную первую реакцию страны-члены выделили в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, которое уже на пути в Китай", - говорится в заявлении ЕК.

Напомним, Китай попросил помощи у Европейского союза с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом нового типа. Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян обратился с просьбой о "срочной помощи" к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен во время телефонного разговора. Просьба адресована одновременно всем странам, которые входят в состав ЕС.

Как писало РБК-Украина, в Китае по меньшей мере 259 человек умерли от нового коронавируса 2019-nCoV, еще около 12 тыс. человек инфицированы. Вирус продолжает распространяться за пределы страны. Через день после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию, китайские власти сообщили о 45 новых случаях смерти.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.