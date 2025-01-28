Євросоюз хоче заборонити постачання в Росію приставок PlayStation і Xbox

Верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас запропонувала заборонити продаж ігрових приставок до Росії. Мова про PlayStation і Xbox.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

На думку Каллас, дане рішення допоможе запобігти використанню їх збройними силами Росії для управління безпілотниками, відправленими в Україну.

За її словами, такі продукти, як PlayStation від Sony і Xbox від Microsoft, потраплять під новий раунд санкцій, приурочений до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 22 лютого.

"Ми розглядаємо всі можливі варіанти, щоб зупинити Росію. Ми дійсно вивчаємо всі види речей, які допомагають Росії вести цю війну, щоб внести їх до списку санкцій. Навіть консолі для відеоігор, тому що, очевидно, саме за допомогою них вони керують безпілотниками," - заявила Каллас.

Варто нагадати, що три найбільші виробники ігрових консолей - американська Microsoft і японські групи Nintendo та Sony - припинили продажі в Росії на початку березня 2022 року. Заборона ЄС буде спрямована на торговців у блоці, які відправляють консолі в Росію, включаючи продавців вживаної техніки.

Наразі Китай є найбільшим постачальником до Росії, продавши минулого року ігрових консолей на суму понад 120 мільйонів доларів. Показник 2024 року різко збільшився порівняно з трохи менше ніж 30 мільйонів доларів у 2022 році.

Окрім цього у новому санкційному списку будуть хімікати, необхідні для російської військової промисловості, а також буде введено обмеження на імпорт скрапленого природного газу.

Нагадаємо, напочатку лютого минулого року розробник Sony заборонив активацію своїх ігор на російських та білоруських акаунтах Steam. Також ще у березні 2022 року стало відомо, що друга за величиною компанія звукозапису Sony Music Group заявила про припинення роботи на території Росії.

А ось у травні 2023 року, зогляду на економічні прогнози, компанія Nintendo of Europe ухвалила рішення згорнути діяльність свого російського відділення.