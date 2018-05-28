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Евросоюз еще на год продлил санкции против режима Башара Асада в Сирии

НовостиПолитика    28.05.2018 - 14:56
Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)
Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)

ЕС скорректировал санкционный список против сирийского режима

Европейский союз еще на год продлил санкции против правящего режима Башара Асада в Сирии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Учитывая продолжающиеся репрессии против гражданского населения, ЕС решил сохранить ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников в соответствии со стратегией ЕС по Сирии", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что ЕС скорректировал санкционный список против сирийского режима, удалив из него двух человек, которые скончались ранее. В настоящее время в данный перечень входят 259 человек и 67 организаций. На них распространяется запрет на въезд на территорию ЕС и заморозка активов.

Напомним, ранее Франция заморозила активы причастных к химической атаке в Сирии. Сообщалось о заморозке активов 3 человек и 9 компаний.  

 

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Теги публикации: Евросоюз, Башар Асад, Сирия, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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