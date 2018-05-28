Евросоюз еще на год продлил санкции против режима Башара Асада в Сирии

ЕС скорректировал санкционный список против сирийского режима

Европейский союз еще на год продлил санкции против правящего режима Башара Асада в Сирии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Учитывая продолжающиеся репрессии против гражданского населения, ЕС решил сохранить ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников в соответствии со стратегией ЕС по Сирии", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что ЕС скорректировал санкционный список против сирийского режима, удалив из него двух человек, которые скончались ранее. В настоящее время в данный перечень входят 259 человек и 67 организаций. На них распространяется запрет на въезд на территорию ЕС и заморозка активов.

Напомним, ранее Франция заморозила активы причастных к химической атаке в Сирии. Сообщалось о заморозке активов 3 человек и 9 компаний.