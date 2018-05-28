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Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти режиму Башара Асада в Сирії

НовиниПолітика    28.05.2018 - 14:56
Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)
Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)

ЄС скоригував санкційний список проти сирійського режиму

Європейський союз ще на рік продовжив санкції проти правлячого режиму Башара Асада у Сирії. Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

"З огляду на триваючі репресії проти цивільного населення, ЄС вирішив зберегти обмежувальні заходи проти сирійського режиму та його прихильників у відповідності зі стратегією ЄС щодо Сирії", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що ЄС скоригував санкційний список проти сирійського режиму, видаливши з нього двох осіб, які померли раніше. В даний час до цього переліку входять 259 осіб та 67 організацій. На них поширюється заборона на в'їзд на територію ЄС та заморожування активів.

Нагадаємо, раніше Франція заморозила активи причетних до хімічної атаки в Сирії. Повідомлялося про замороження активів 3 осіб і 9 компаній.

 

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Теги публікації: Евросоюз, Башар Асад, Сирія, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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