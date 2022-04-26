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Евросоюз доволен работой украинской энергосистемы после синхронизации, - Тимченко

Новина українською →
Вторник 26 апреля 2022 18:21
Евросоюз доволен работой украинской энергосистемы после синхронизации, - Тимченко Фото: Евросоюз доволен работой украинской энергосистемы после синхронизации (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Энергосистема Украины после синхронизации с ENTSO-E работает надежно и стабильно, что полностью устаивает европейских партнеров и открывает возможность для увеличения экспорта украинской электроэнергии в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора ДТЕК Максима Тимченко для ЭП.

"С 16 марта Украина соединила свои электрические сети с европейскими без права коммерческих перетоков - экспорта-импорта. С этих пор наша энергосистема работает в синхронном режиме очень стабильно. Европейцев полностью устраивает, как наша страна управляет этой ситуацией", - сообщил глава ДТЭК.

Он также отметил, что Украина предложила европейским партнерам разрешить коммерческий экспорт украинской электроэнергии.

"Мы вышли с инициативой к европейским партнерам разрешить нам коммерческий экспорт и наше правительство это полностью поддерживает", - сообщил Тимченко.

По его словам, даже при нынешнем техническом состоянии, и без больших технических изменений, можно дополнительно поставлять в Европу 600 МВт.

"И это во многом политическое решение, которое, надеюсь, европейские партнеры примут. А дальше нам нужно будет установить специальное оборудование для того, чтобы в 2,5 раза это сечение увеличить", - добавил глава ДТЭК.

Напомним, в апреле компания ДТЭК Рината Ахметова первой среди украинских компаний начала экспорт электроэнергии в Польшу, что обеспечило приток в страну валютной выручки в условиях войны.

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Максим Тимченко Евросоюз
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