Евросоюз на днях даст оценку закону об антикоррупционном суде

Мингарелли прокомментировал позицию ЕС по украинскому закону

Европейский союз на днях представит официальную позицию по украинскому закону об антикоррупционном суде. Об этом сообщил представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент РБК-Украина.

"Официальную позицию по отношению обнародованного текста закона о высшем антикоррупционном суде ЕС выскажет течение следующих нескольких дней", - заявил Мингарелли.

Напомним, сегодня закон об антикоррупционном суде вступил в силу. Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства в коррупционных преступлениях, подследственных Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), только в том случае, если размер предмета преступления или причиненного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на сейчас это 881 тыс. гривен).