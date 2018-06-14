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Евросоюз на днях даст оценку закону об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    14.06.2018 - 12:54
Фото: Хьюг Мингарелли (avakov.com)
Фото: Хьюг Мингарелли (avakov.com)

Мингарелли прокомментировал позицию ЕС по украинскому закону

Европейский союз на днях представит официальную позицию по украинскому закону об антикоррупционном суде. Об этом сообщил представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент РБК-Украина.

"Официальную позицию по отношению обнародованного текста закона о высшем антикоррупционном суде ЕС выскажет течение следующих нескольких дней", - заявил Мингарелли.

Напомним, сегодня закон об антикоррупционном суде вступил в силу. Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства в коррупционных преступлениях, подследственных Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), только в том случае, если размер предмета преступления или причиненного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на сейчас это 881 тыс. гривен).

 

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Теги публикации: Евросоюз, антикоррупционный суд, Мингарелли  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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