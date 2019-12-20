В "Евросолидарности" отреагировали на обыски в офисе партии

"Европейская солидарность" считает политическим преследованием обыски в офисе партии, которые прошли сегодня, 20 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политсилы.

"Сегодня утром неизвестные в балаклавах заблокировали работу Открытого офиса партии "Европейская солидарность" по адресу ул. Лаврская, 16. Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований, директор которого Роман Труба является фигурантом "кассетного скандала", из которого общество узнало о прямом ручном управлении ГБР со стороны Офиса президента Зеленского", - говорится в заявлении.

Как отмечается, фракция "Европейская солидарность" в парламенте вчера обнародовала требование создать ВСК по незаконной деятельности директора ГБР и чиновников, которые влияют на его решения.

"Европейская Солидарность" связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны. Обыски ГБР, санкционированные заместителем генпрокурора Каськом, в офисе партии "Европейская Солидарность" и обыски НАБУ в офисе телеканала "Думская ТВ" в Одессе произошли одновременно, что свидетельствует о скоординированной работе силовиков с целью политических преследований", - отметили в политсиле.

В "ЕС" добавили, что действия силовиков - "это элементы шоу, которое власть пытается скормить украинским гражданам вместо реальных успехов. Нет хлеба, нет мира - значит нужны феерические зрелища".

"О недопустимости политических преследований оппозиции предупреждают и наши международные партнеры. В частности, в итоговой резолюции Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС европарламентарии призывают новую власть не прибегать к политическим преследованиям. Требуем от власти прекратить давление на оппозицию и независимые СМИ, не позорить Украину перед миром и собственным народом", - говорится в заявлении.