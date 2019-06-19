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"Евросолидарность" призывает не голосовать за переименование проспекта Григоренко в Харькове

Новости » Политика    19.06.2019 - 10:47
"Евросолидарность" призывает не голосовать за переименование проспекта Григоренко в Харькове
Проспект Петра Григоренко (фото: objectiv.tv)

Политсила обратилась к депутатам Харьковского горсовета

Партия "Европейская солидарность" (ЕС) требует от членов фракции в Харьковском городском совете Ирины Цветковой и Сергея Куценко, которые проголосовали за включение в повестку дня сессии вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко названия проспекта маршала Жукова, отозвать свои голоса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В противном случае, как отметили в пресс-службе, ЕС будет принимать решение об исключении этих депутатов из партии и инициировать их лишения депутатских мандатов Харьковского горсовета.

"Партия "Европейская солидарность" считает такие планы харьковской городской власти и городских депутатов прямым нарушением законов Украины и попытками реваншизма пророссийских сил отменить декоммунизации", - говорится в сообщении.

Также политсила призвала всех депутатов Харьковского городского совета проголосовать против переименования проспекта Петра Григоренко.

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