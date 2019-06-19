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"Євросолідарність" закликає не голосувати за перейменування проспекту Григоренка у Харкові

Новини » Політика    19.06.2019 - 10:47
"Євросолідарність" закликає не голосувати за перейменування проспекту Григоренка у Харкові
Міськрада (фото: objectiv.tv)

Політсила звернулась до депутатів Харківської міської ради

Партія "Європейська солідарність" (ЄС) вимагає від членів фракції у Харківській міській раді Ірини Цвєткової та Сергія Куценка, які проголосували за включення до порядку денного сесії питання про повернення проспекту Петра Григоренка назви проспекту маршала Жукова, відкликати свої голоси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

В іншому випадку, як зазначили у прес-службі, ЄС буде ухвалювати рішення про виключення цих депутатів з партії та ініціювати їх позбавлення депутатських мандатів Харківської міськради.

"Партія "Європейська солідарність" вважає такі плани харківської міської влади та міських депутатів прямим порушенням законів України та спробами реваншизму проросійських сил скасувати декомунізацію", - йдеться у повідомленні.

Також політсила закликала усіх депутатів Харківської міської ради проголосувати проти перейменування проспекту Петра Григоренка.

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