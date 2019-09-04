"Евросолидарность" снова предложит финансирование Пласта

Партия "Европейская солидарность" заявила, что снова предложит финансирование Пласта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политсилы.

"Основанный в начале прошлого столетия Пласт пережил не одного президента и не один оккупационный режим за 100 лет своего существования. Закаливание патриотизма и духа борьбы среди украинской молодежи не прекращалось и во время двух мировых войн, и даже тогда, когда территория Украины погрузилась в темный мрак правления и репрессии коммунистов", - говорится в заявлении.

Как считают в ЕС, президент Владимир Зеленский пренебрег историческим шансом войти в историю как первый глава государства, который открыл бы государственную поддержку организации, которая более века помогает Украине.

"Отрицая закон о финансировании Пласта он сделал свой выбор. "Европейская солидарность" вновь предложит финансирование Пласта в государственном бюджете на 2020 год. Ибо мы знаем, что хоть украинский Пласт может обойтись без финансирования государства, но наше государство не может обойтись без помощи от Пласта", - говорится в заявлении.