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"Евросолидарность" снова предложит финансирование Пласта

Новости » Политика    04.09.2019 - 16:23
"Евросолидарность" снова предложит финансирование Пласта
Иллюстративное фото (eurosolidarity.org)

ЕС предложит финансирование Пласта в государственном бюджете на 2020 год

Партия "Европейская солидарность" заявила, что снова предложит финансирование Пласта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политсилы.

"Основанный в начале прошлого столетия Пласт пережил не одного президента и не один оккупационный режим за 100 лет своего существования. Закаливание патриотизма и духа борьбы среди украинской молодежи не прекращалось и во время двух мировых войн, и даже тогда, когда территория Украины погрузилась в темный мрак правления и репрессии коммунистов", - говорится в заявлении.

Как считают в ЕС, президент Владимир Зеленский пренебрег историческим шансом войти в историю как первый глава государства, который открыл бы государственную поддержку организации, которая более века помогает Украине.

"Отрицая закон о финансировании Пласта он сделал свой выбор. "Европейская солидарность" вновь предложит финансирование Пласта в государственном бюджете на 2020 год. Ибо мы знаем, что хоть украинский Пласт может обойтись без финансирования государства, но наше государство не может обойтись без помощи от Пласта", - говорится в заявлении.

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