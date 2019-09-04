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"Євросолідарність" знову запропонує фінансування Пласту

Новини » Політика    04.09.2019 - 16:23
"Євросолідарність" знову запропонує фінансування Пласту
Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

ЄС запропонує фінансування Пласту у державному бюджеті на 2020 рік

Партія "Європейська солідарність" заявила, що знову запропонує фінансування Пласту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політсили.

"Заснований на початку минулого сторіччя Пласт пережив не одного президента і не один окупаційний режим за понад 100 років свого існування. Гартування патріотизму і духу боротьби серед української молоді не припинялося і під час двох світових воєн, і навіть тоді, коли територія України занурилася у темний морок правління та репресії комуністів", - йдеться у заяві.

Як вважають у ЄС, президент Володимир Зеленський знехтував історичним шансом увійти в історію як перший глава держави, який відкрив би державну підтримку організації, яка понад сторіччя допомагає Україні.

"Заперечивши закон про фінансування Пласту він зробив свій вибір. "Європейська солідарність" знову запропонує фінансування Пласту у державному бюджеті на 2020 рік. Бо ми знаємо, що хоч український Пласт може обійтися без фінансування держави, але наша держава не може обійтися без допомоги від Пласту", - йдеться у заяві.

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