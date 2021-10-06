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"Евросолидарность" предлагает 5 поправок в налоговый закон, чтобы защитить предпринимателей, - Южанина

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Киев, Среда 06 октября 2021 18:01
"Евросолидарность" предлагает 5 поправок в налоговый закон, чтобы защитить предпринимателей, - Южанина Фото: народный депутат Нина Южанина (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

"Европейская Солидарность" предлагает поправки к законопроекту об изменениях Налогового кодекса для защиты предпринимателей от произвола фискальных органов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Нины Южаниной в Facebook.

"Я и пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко неоднократно подчеркивали и требовали от властей не выносить и не рассматривать в зале парламента скандальный законопроект №5600, который во время подготовки ко второму чтению превратился в инструмент уничтожения малого и среднего бизнеса, а также против граждан Украины", - отметила она.

Депутат также отметила, что монобольшинство в парламенте решило рассматривать проект №5600 по специальной процедуре, которая предусматривает возможность подачи от каждой фракции лишь 5 поправок.

Нина Южанина сообщила, что фракция провела экстренное совещание и предлагает к законопроекту пять принципиальных поправок.

  • "Первая: отмена права налоговой отправлять запросы плательщикам по "вероятным" нарушениям налогового законодательства;
  • Вторая: отмена ограничения по переносу убытков, полученных до 2021 года (в размере 50%) и последующие годы (те же 50%);
  • Третья: не позволять списание налогового долга с первой гривны на 91 день без судебного решения;
  • Четвертая: исключить норму об уменьшении срока с 1095 дней до 365 дней на включение в налоговый кредит сумм НДС по зарегистрированным налоговым накладным;
  • Пятая: поддержать налогообложение доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества без регистрации СПД по ставке 5%.

"Еще одна важная поправка - исключение запрета выезда за границу директору при наличии налогового долга более 1 млн грн.", - добавила Нина Южанина.

Как сообщалось, ранее Южанина заявляла, что изменения в Налоговый кодекс, предложенные правительственным законопроектом №5600, приведут к росту инфляции и безработицы, а также к потере конкурентоспособности отечественных предприятий.

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