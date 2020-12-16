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"Евросолидарность" нашла в бюджете Киева 400 млн на борьбу с COVID-19 в этом году

Киев, Среда 16 декабря 2020 14:51
"Евросолидарность" нашла в бюджете Киева 400 млн на борьбу с COVID-19 в этом году
Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

В столичном бюджете в результате аудита выявлены 422 миллиона гривен неиспользованных средств, которые еще в этом году можно перенаправить в больницы Киева на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам охраны здоровья и социальной политики, депутат "Европейской солидарности" Марина Порошенко.

Она призвала мэра Киева провести внеочередную сессию 21 декабря, чтобы успеть направить неиспользованные деньги на финансирование медицинских учреждений столицы.

"Европейская солидарность" как и обещала с первых дней своей работы в новом составе Киевского городского совета, начала аудит целевого использования бюджета на текущий год для города Киева", - рассказала Марина Порошенко.

По ее словам, состоялся ряд встреч с депутатами и работниками департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации, в результате удалось найти дополнительно 422 миллиона гривен, которые можно направить на борьбу с пандемией коронавируса.

"422 млн - это существенная сумма, которая поможет нашим больницам пережить этот переходный период между бюджетами, когда у нас будет локдаун, праздники, но киевляне продолжают болеть и требуют неотложной медицинской помощи. Таким образом мы сможем, не снижая темпы оказания помощи, не снижая качества оказания помощи таким больным, пережить этот сложный период, пока пойдут новые поступления из бюджета 2021 года", - отметила Марина Порошенко.

Она также подчеркнула, что если 21 декабря такая сессия будет проведена, больницы будут иметь возможность еще в этом году реализовать эти средства на приобретение всего необходимого для больниц и борьбы с COVID-19.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения предупреждает об потенциальный вспышка коронавируса в начале 2021 года. Бюро рекомендует жителям Европы носить маски во время семейных встреч на будущих праздниках.

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