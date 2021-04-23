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"Евросолидарность" добилась сохранения детского центра на Прикарпатье, - Порошенко

Автор: РБК-Украина

Депутатам от "Европейской солидарности" удалось сохранить Долинский центр социальной поддержки детей и семей "Теплый дом" на Прикарпатье.

Об этом сообщила депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

Она заявила, что Ивано-Франковский областной совет отменил свое решение о ликвидации заведения от 19 февраля этого года.

"Только чот Ивано-Франковский областной совет отменил свое решение о ликвидации детского центра "Теплый дом" в г. Долина", - сообщила она.

По ее словам, центр отвечает всем требованиям и стандартам. В частности, в заведении есть три малые групповые дома, в которых воспитываются 31 ребенок из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 8 детей с инвалидностью и 26 детей, которые находятся на учете по поводу различных заболеваний.

Также есть дневной стационар для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. Отделения центра сформированы с сохранением родственных связей, возрастных, индивидуальных и психологических особенностей детей.

Образование воспитанники заведения получают в инклюзивных школах г. Долина и Долинской ОТГ. Соответственно происходит их социализация и подготовка к самостоятельной жизни, подчеркнула Марина Порошенко.

"Ни одна реформа не может проводиться таким образом, чтобы ухудшить условия пребывания и качество жизни детей", - заявила она.

Напомним, фракция "Европейская солидарность" в Ивано-Франковском областном совете голосовала против закрытия заведения.

2 марта Марина Порошенко на совместном брифинге с народными депутатами от "ЕС" в Верховной раде призвала отменить решение о ликвидации детского центра.

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