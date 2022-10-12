Єврорада схвалила невизнання паспортів РФ, виданих на окупованій частині України та Грузії

Посли ЄС сьогодні, 12 жовтня, погодили переговорний мандат про неприйняття російських паспортів, виданих на окупованих РФ територіях.

"Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України та практику Росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, це ЄС також не буде визнавати документів, виданих на грузинських окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.

"Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих Росією регіонах України або територіях Грузії, що відкололися, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони", - зазначили в Єврораді.

Після цього Європейська рада розпочне переговори з Європарламентом для ухвалення остаточного рішення