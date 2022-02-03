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У Европы есть шанс взять под контроль распространение COVID-19, - ВОЗ

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Четверг 03 февраля 2022 14:59
У Европы есть шанс взять под контроль распространение COVID-19, - ВОЗ Фото: директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге (facebook Hans Kluge Jr)
Автор: Валерия Полищук

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что у Европы есть шанс взять под контроль распространение коронавируса. При этом он добавил, что в Европе не снижается уровень заболеваемости COVID-19, однако смертность от вируса вышла на плато.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Клюге в Twitter.

"Я хотел бы повторить свое твердое заявление, которое действительно относится к правдоподобной конечной точке пандемии - не для того, чтобы сказать, что все уже закончилось - но чтобы подчеркнуть, что в Европейском регионе существует уникальная возможность взять под контроль передачу вируса", - заявил Клюге.

Он подчеркнул, что взять под контроль передачу вируса можно будет из-за совпадения трех элементов:

  • большой капитал вакцинного и естественного иммунитета, созданного штаммом "Омикрон";
  • благоприятная сезонная пауза по мере выхода из зимы;
  • более низкая степень тяжести варианта "Омикрон", который в настоящее время хорошо зарекомендовал себя.

Клюге добавил, что до сих пор такой контекст не наблюдался в пандемии, и он оставляет возможность для длительного периода спокойствия и гораздо более высокого уровня защиты населения от любого повторного всплеска передачи коронавируса.

"Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "прекращение огня", которое может принести нам прочный мир", - подчеркнул Клюге.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки "Омикрона". По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.

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