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На Європу чекає незвичайно теплий вересень після аномальної літньої спеки

Фото: погода у вересні в Європі буде теплішою від звичайного (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На Європу очікує незвичайно теплий початок вересня після літа з аномальною спекою та посухою на південному сході континенту. Спека затримається і в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За прогнозами Atmospheric G2, на початку місяця на материку очікується температура на 5-8 градусів вище за 30-річне середнє значення. Особливо тепло буде на півдні Німеччини, на Балканах, в Україні та країнах Балтії, сказав Метью Дросс, метеоролог з компанії Maxar Technologies.

Як зазначає Bloomberg, глобальне потепління продовжує літню спеку в Європі на вересень та навіть жовтень. Це збільшує загрозу екстремальних погодних явищ, таких як повені, сильні шторми та лісові пожежі, але м'якіші умови також можуть затримати початок опалювального сезону, як у 2023 році.

www.bloomberg.com

Вересень важливий для енерготрейдерів, оскільки контракти на опалювальний сезон укладаються наприкінці місяця. Зростання попиту на охолодження підняло ціни на електроенергію до рекордних значень в Італії в серпні, але зима стане більш серйозним випробуванням для всього регіону.

За словами Джейсона Ніколса, метеоролога AccuWeather, у деяких регіонах, включаючи більшу частину Іспанії, Балкани та Східну Європу, посуха збережеться і у вересні.

На другу половину місяця прогноз невизначений, оскільки він залежатиме від впливу теплого Атлантичного океану і явища Ла-Нінья, що народжується, сказав Максар. Атлантичні температури були близькі до рекордно високих протягом кількох місяців, і історично це зігрівало Європу у вересні.

Залишки тропічних фронтів також можуть стати "темною плямою" вересня, потенційно обрушивши на Велику Британію, Францію та Іспанію сильні дощі та вітри, сказав Ніколс з AccuWeather. Минулого тижня залишки урагану "Ернесто" спричинили оголошення жовтого рівня погодної небезпеки в Шотландії, оскільки з боку Атлантики прийшов шторм "Ліліан".

Нагадаємо, що липень 2024 року увійшов до п'ятірки найспекотніших в історії Києва. За місяць у Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів. Наприкінці серпня спека повернулася до України, а у Києві температурні рекорди оновлювалися три дні поспіль після 25 серпня.

Укргідрометцентр прогнозує, що у вересні температура в Україні буде на 2 градуси вищою за норму.

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