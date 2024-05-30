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Європол провів найбільшу операцію проти кіберзлочинців, в Україні заарештовано трьох

Фото: Україна заарештувала трьох кіберзлочинців під час операції Європолу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Чотирьох людей було заарештовано і понад 100 інтернет-серверів відключено або заблоковано в ході скоординованої на міжнародному рівні операції, націленої на кіберінфраструктуру, що використовується для шкідливих програм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європол.

Акція, що отримала назву "Операція "Фінал", була ініційована та проведена Францією, Німеччиною та Нідерландами.

Крім того, Вірменія, Болгарія, Литва, Португалія, Румунія, Швейцарія та Україна також підтримали операцію різними діями, такими як арешти, допити підозрюваних, обшуки, а також вилучення чи видалення серверів та доменів.

Арешти були здійснені у Вірменії (одна людина) та Україні (троє). Понад 2000 доменів зараз перебувають під контролем правоохоронних органів.

За підсумками днів дій осіб, причетних до цієї злочинної діяльності та розшукуваних Німеччиною, 30 травня 2024 року будуть додані до Європейського списку осіб, які найбільше розшукуються. Ці особи розшукуються за причетність до серйозної кіберзлочинної діяльності.

"Провівши найбільшу на сьогодні міжнародну операцію кіберполіції, правоохоронні органи завдали серйозного удару по сфері кіберзлочинів", - заявила Мартіна Лінк, віце-президент Федерального управління кримінальної поліції Німеччини.

Шкідливе програмне забезпечення дозволяє кіберзлочинцям таємно підключатися до комп'ютерів людей у шкідливих цілях.

За даними слідчих, один із головних підозрюваних заробив не менше 69 млн євро у криптовалюті, здаючи в оренду об'єкти кримінальної інфраструктури для розміщення програм-вимагачів. Операції підозрюваного постійно відслідковуються, і вже отримано юридичний дозвіл на конфіскацію цих активів під час майбутніх дій.

 

Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні найбільш популярними шахрайськими схемами є недоставка товару після передоплати в мережі, дзвінки від імені банків, фішинг, прохання про допомогу через соцмережі тощо.

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