Європол приєднався до групи з розслідування російських злочинів в Україні

Спільна слідча група була створена 25 березня 2022 року Литвою, Польщею та Україною за підтримки Євроюсту. 31 травня 2022 року членами JIT стали Естонія, Латвія і Словаччина, а 13 жовтня 2022 року - Румунія.

3 березня 2023 року сім національних органів JIT підписали Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством юстиції США

Сьогодні Європол приєднався до Євроюсту і Канцелярії прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) як учасники слідчої групи.

Чим займатиметься Європол

Відповідно до свого мандата Європол надаватиме аналітичну та судово-медичну підтримку членам слідчої групи.

Крім того, Європол буде підтримувати збір і аналіз даних, законно отриманих з відкритих джерел, таких як соціальні мережі, телебачення і радіо, відомих під загальною назвою "розвідка з відкритими джерелами" (OSINT).

Європол також надасть свій досвід і знання в галузі воєнних злочинів, злочинів проти людяності та інших міжнародних злочинів через проєкт аналізу основних міжнародних злочинів.

Воєнні злочини Росії

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно здійснює воєнні злочини. Низка країн Заходу засуджували Кремль за це і пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Федеральна прокуратура Німеччини проводить розслідування можливого воєнного злочину російських окупантів, від якого постраждав німець, у Гостомелі Київської області.

Західні прокурори та правозахисники разом з українськими колегами хочуть задокументувати випадки, коли російські окупанти використовували голод як зброю війни. Досьє на всіх причетних планується надіслати до Міжнародного кримінального суду.