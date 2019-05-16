Европол ликвидировал международную сеть киберпреступников

Службы безопасности нескольких стран обезвредили международную группу киберпреступников под названием Avalanche. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицейскую службу ЕС Европол.

По данным европейских правоохранителей, уголовная сеть преимущественно использовала вредоносное программное обеспечение GozNym, которое распространялось на компьютерах жертв, что позволяло получить доступ к их банковским счетам.

По оценкам Европола, более 41 тыс. жертв, преимущественно компаниям и финансовым организациям, нанесен ущерб на сумму около 100 млн долларов. По данным правоохранителей, расследование проводилось в более чем 40 странах, также за пределами Евросоюза. В операции по ликвидации преступной сети участвовали сотрудники правоохранительных органов Болгарии, Германии, Грузии, Молдовы, США и Украины.

Десяти участникам преступной группы уже предъявлены обвинения в США. Членов преступной сети обвиняют, в частности, в краже средств с банковских счетов и отмывании денежных средств. Лидеру сети киберпреступников грозит суд в Грузии, еще одного члена группы экстрадировали в США из Болгарии, другого подозреваемого будут судить в Молдове.

Кроме того, пятеро россиян, участвовавших в киберпреступлениях, остаются на свободе. Среди них разработчик вредоносного программного обеспечения GozNym.

Напомним, деятельность известного в Darknet ресурса xDedic, позволяющего пользователям продавать и покупать доступ к взломанным серверам, создали и поддерживали 4 граждане Украины.