Европол арестовал 150 продавцов в даркнете: большинство проживало в Германии

Немецкие прокуроры заявили, что DarkMarket стал известен в ходе крупного расследования в отношении веб-хостинга Cyberbunker, расположенного в бывшем бункере НАТО на юго-западе Германии.

С тех пор следователи работали над разоблачением людей, продававших незаконные товары на этом сайте, что привело к вторничному аресту.

В результате полицейских рейдов, которые проводились в Австралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США, были арестованы "особо ценные цели". Многие из арестованных проживали в Германии.

Рынки даркнета позволяют наркоторговцам продавать и отправлять свои товары в условиях мнимой безопасности. Ранее следователям удавалось уничтожать операторов таких сайтов, однако поймать продавцов оказалось сложнее.

Правоохранители конфисковали 26,7 млн евро наличными и виртуальными валютами, а также 45 единиц оружия и 234 килограмма наркотиков, включая 25 тысяч таблеток экстази.