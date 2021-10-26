Европол арестовал 150 продавцов в даркнете: большинство проживало в Германии

Полиция по всему миру арестовала 150 подозреваемых в торговле нелегальными товарами через интернет в рамках крупного расследования Европола. Операция была направлена на продавцов, работавших на сайте DarkMarket, который был закрыт полицией в январе этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Немецкие прокуроры заявили, что DarkMarket стал известен в ходе крупного расследования в отношении веб-хостинга Cyberbunker, расположенного в бывшем бункере НАТО на юго-западе Германии.

С тех пор следователи работали над разоблачением людей, продававших незаконные товары на этом сайте, что привело к вторничному аресту.

В результате полицейских рейдов, которые проводились в Австралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США, были арестованы "особо ценные цели". Многие из арестованных проживали в Германии.

Рынки даркнета позволяют наркоторговцам продавать и отправлять свои товары в условиях мнимой безопасности. Ранее следователям удавалось уничтожать операторов таких сайтов, однако поймать продавцов оказалось сложнее.

Правоохранители конфисковали 26,7 млн евро наличными и виртуальными валютами, а также 45 единиц оружия и 234 килограмма наркотиков, включая 25 тысяч таблеток экстази.