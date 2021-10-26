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Європол заарештував 150 продавців у даркнеті: більшість проживала в Німеччині

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Вівторок 26 жовтня 2021 19:41
Європол заарештував 150 продавців у даркнеті: більшість проживала в Німеччині Фото: Європол заарештував 150 продавців у даркнеті (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Поліція по всьому світу заарештувала 150 підозрюваних у торгівлі нелегальними товарами через Інтернет в рамках великого розслідування Європолу. Операція була спрямована на продавців, які працювали на сайті DarkMarket, який був закритий поліцією в січні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Німецькі прокурори заявили, що DarkMarket став відомий в ході Великого розслідування щодо веб-хостингу Cyberbunker, розташованого в колишньому бункері НАТО на південному заході Німеччини.

З того часу слідчі працювали над викриттям людей, які продавали незаконні товари на цьому сайті, що призвело до вівторкового арешту.

В результаті поліцейських рейдів, які проводилися в Австралії, Болгарії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Швейцарії, Великобританії та США, були заарештовані "особливо цінні цілі". Багато з заарештованих проживали в Німеччині.

Ринки даркнета дозволяють наркоторговцям продавати і відправляти свої товари в умовах уявної безпеки. Раніше слідчим вдавалося знищувати операторів таких сайтів, проте зловити продавців виявилося складніше.

Правоохоронці конфіскували 26,7 млн євро готівкою і віртуальними валютами, а також 45 одиниць зброї і 234 кілограми наркотиків, включаючи 25 тисяч таблеток екстазі.

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