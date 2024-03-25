У Європі зростає розуміння того, що Росію потрібно перемогти в Україні, - президент Литви

Європейські лідери дедалі згодніші з тим, що Росію потрібно перемогти в Україні. Інакше війна може загрожувати країнам ЄС.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Politico заявив президент Литви Гітанас Науседа.
"Я думаю, що зростає розуміння того, що ми повинні перемогти Росію, бо інакше буде продовження цієї трагічної історії... Принаймні, я не бачу лідерів, які хотіли б подзвонити Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.), щоб поговорити про проблеми в Україні", - наголосив глава литовської держави.
За його словами, у Європі немає жодного лідера, окрім прем'єра Угорщини Віктора Орбана та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, які б довіряли російському диктатору.
"Якщо (Росія - ред.) зламає першу лінію оборони (в Україні - ред.), вони увійдуть і підуть за нами, і тоді буде друга лінія оборони", - додав президент.
Науседа наголосив, що Москва кидає виклик усім демократіям у Європі. Під загрозою Німеччина, Франція, Іспанія і навіть Португалія, яка знаходиться досить далеко від лінії фронту.
Нагадаємо, країни Євросоюзу посилюють допомогу Україні на тлі відсутності нових поставок із США. Зокрема Європа має намір надати нашим захисникам артилерійські боєприпаси.
Постачання снарядів відбуваються в рамках ініціативи Чехії. Їх закуповують у третіх країнах, щоби передати Україні.
Нещодавно прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Україна розраховує отримати перші боєприпаси у рамках такої ініціативи вже у квітні.
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