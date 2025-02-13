У Європі склали рейтинг лояльності до автомобільних марок: хто у лідерах

Аналітики з'ясували, власники яких автомобілів були найбільш прихильними до свого бренду в 2024 році у Європі. Для цього було опитано 23 тисячі автовласників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoexpress .

Переможцем у британському рейтингу лояльності стала Toyota – автовиробник номер один за обсягом продажу. З'ясувалося, що 75,8% нинішніх власників автомобілів Toyota мають намір знову купити машину цієї японської марки: власникам дуже подобається високий рівень надійності та обслуговування.

На другому місці опинилася Tesla: понад 70% власників цих електромобілів зізналися, що купили машину цього бренду ще раз. Головними причинами такої високої лояльності вони назвали безліч інновацій та турботу про довкілля. На третьому місці опинився преміальний бренд Toyota – Lexus.

Особливо вони виділили високий рівень безпеки своїх автомобілів. Слідом у рейтингу розташувалися автомобілі Subaru та Kia, власникам яких дуже сподобалося відмінне співвідношення ціни та якості. Лише на шостому місці розташувалася марка Porsche, яка раніше незмінно опинялася у трійці лідерів подібних рейтингів.

Головними аутсайдерами серед британських автовласників виявилися іспанські марки Seat та Cupra: 73,5% нинішніх власників заявили, що в жодному разі не куплять ще один автомобіль цих брендів. Замикає рейтинг Mitsubishi.