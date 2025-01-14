У Європі з обережним оптимізмом дивляться на позицію Трампа щодо України, - Bloomberg

Такий висновок було зроблено після серії приватних переговорів із членами команди Трампа, під час яких трансатлантичні партнери обґрунтували необхідність подальшої підтримки України, повідомили анонімні європейські чиновники.

За їхніми словами, обмін думками підвищує ймовірність того, що нова адміністрація може допомогти постраждалій від війни Україні повернутися до позиції сили до початку будь-яких переговорів.

Однак ті, хто вів приватні переговори, попереджають, що не знають, що зробить майбутній президент, який має звичай відкидати поради або змінювати позицію в останню хвилину.

За словами європейців, чиновники Трампа, мабуть, сприйнятливі до двох аргументів: що новий лідер США ризикує піддатися приниженню, яке можна порівняти з хаотичним виведенням військ президента Джо Байдена з Афганістану, якщо він перекриє кисень Києву, і що якщо дозволити Росії домогтися такої перемоги, це лише підштовхне Китай до розгляду більш агресивних кроків.

За тиждень до присяги як 47-го президента все ще незрозуміло, як Трамп справлятиметься з війною Росії, яка наближається до трирічної позначки. Оскільки планувальники в команді Трампа пропонують кілька ідей, немає плану дій для України, який можна було б реалізувати після інавгурації 20 січня, заявили європейські та українські чиновники.

Однак ці розмови викликали почуття обережного полегшення в європейських столицях, де офіційні особи обмірковували найгірші сценарії на випадок, якщо Трамп виконає свою обіцянку швидко покласти край війні та, можливо, укладе угоду, яка відтіснить Київ і зміцнить позиції президента Росії Володимира Путіна.

Зустріч у Мар-а-Лаго

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прихильниця України, яка також зміцнила свої зв'язки з Трампом, відвідавши цього місяця його маєток Мар-а-Лаго у Флориді, заявила, що не передбачає розмежування з Україною, і підкреслила логіку зміцнення позицій Києва.

"Єдиний спосіб змусити Росію сісти за стіл переговорів - створити для них складну ситуацію", - заявила Мелоні минулого тижня після зустрічі з Трампом і його союзниками. "У Трампа є можливість використовувати як дипломатію, так і стримування", - додала вона, - "і я очікую, що так буде і цього разу".

Принаймні, кампанія Трампа про те, що він покладе край війні Путіна з Україною до інавгурації, виключена з порядку денного. Його кандидат на посаду спеціального посланника з питань України та Росії Кіт Келлог минулого тижня заявив, що хотів би, щоб рішення було знайдено протягом перших 100 днів адміністрації.

Швидке вирішення війни "тепер малоймовірне - і ми чуємо, що насправді графік дещо зрушився до Великодня", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Він сказав, що не бачить "жодних доказів того, що Путін хоче сісти за стіл переговорів"

Оскільки російські війська просуваються вперед і захоплюють територію на сході України, у Москви немає стимулу брати участь у переговорах, оскільки вона зміцнює свою позицію. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув заклик Трампа до негайного припинення вогню минулого місяця, назвавши його "дорогою в нікуди".

Чиновники з команди Трампа висловлюють свою думку. Майкл Волц, головний помічник Трампа, призначений ним радником з національної безпеки, дав зрозуміти, що Україні буде запропоновано знизити призовний вік, щоб зміцнити її позиції на полі бою перед будь-яким врегулюванням.

Але європейські лідери, включно з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, висловили певне здивування після розмов із Трампом відкритістю обраного президента до рішення. за словами європейських чиновників, Трамп ставив розумні запитання про війну на зустрічах і телефонних розмовах із європейцями.

Трамп висловив зацікавленість у контролі за угодою століття, коли мова зайшла про Україну, сказали джерела. Він також висловив критику поведінки Путіна, сказали вони.

Проте, за словами людей, обраний президент створив враження, що він не надто зацікавлений у долі України або не усвідомлює стратегічної важливості війни для інтересів США.

Позиція сили

Лідери європейських столиць дедалі більше переконуються, що угода про припинення війни з'явиться в осяжному майбутньому. Є надія, що посилення санкцій проти Москви і наполеглива військова підтримка Києва спричинить на Росію економічні та військові витрати і створить можливість для переговорів щодо України.

Минулого тижня США і Велика Британія запровадили найжорсткіші санкції проти російської нафтової галузі, націлившись на дві компанії, на які припадає понад чверть російського експорту нафти морем.

За словами низки офіційних осіб, незважаючи на передвиборчу риторику, спрямовану проти України, команда Трампа усвідомлює, до чого може призвести провал війни, особливо з урахуванням виведення військ з Афганістану.

Коли справа доходить до пошуку рішення, є визнання того, що будь-яка угода повинна буде включати гарантії безпеки для Києва в тій чи іншій формі, заявили вони. Це неминуче призведе до напружених дебатів про те, чи слід відправляти американські війська, якщо Україна зазнає нападу після припинення вогню, що є важливим елементом для забезпечення європейської підтримки.

Келлог запропонував зберегти рівень підтримки України, щоб вона могла вести переговори з позиції сили. Він накидав потенційну угоду, що включає заморожування поточної лінії фронту і створення демілітаризованої зони, відкладаючи питання членства України в НАТО "на тривалий період".

Членство України в НАТО, відмова від якого є однією з головних вимог Росії, навряд чи просуватиметься вперед із Трампом, за словами європейських чиновників. Однак європейці хочуть зберегти це питання на столі переговорів, заявили вони.