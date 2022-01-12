Европейцы вывели из Украины 23 млн м3 газа на фоне планов правительства отнять газ у частников

Реэкспорт газа из Украины в Европу за первые 10 дней января достиг 23 млн м3 на фоне идеи правительства заставить частные компании продавать газ агрохолдингам по льготной цене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные АО "Оператор ГТС" за 1-10 января.

По данным министра энергетики Германа Галущенко, нерезиденты владеют около 600 млн м3 газа в украинских ПХГ. Это немого меньше чем 10% всего активного газа в украинских хранилищах.

В 2022 года Украина является нетто-экспортер газа. На экспорт идет газ, который в Украине хранят европейские трейдеры.

Максимальный суточный объем оттока газа зафиксирован 10 января - 5,01 млн м3. До этого, среднесуточный реэкспорт составлял 2-2,5 млн м3 газа.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.