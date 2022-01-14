Европейцы увеличили вывоз газа из Украины в 3 раза на фоне госрегулирования цен, - "Оператор ГТС"

Объем реэкспорта газа из Украины 12 января увеличился почти в 3 раза до 9,6 млн м3/сутки, по сравнению с 3,5 млн м3/сутки 11 января. Поставки за пределы страны растут на фоне принятия правительством постановления о государственном регулировании цен на газ для аграрных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Оператора ГТС".

За 1-12 января, по данным "Оператора ГТС", реэкспорт газа из Украины составил 31 млн м3. В декабре объем выкачанного из Украины газа составил 329 млн м3 газа. Это газ, который европейские компании хранят в украинских ПХГ. По данным "Укртрансгаза" - оператора подземных хранилищ - компании-нерезиденты хранят в Украине 460 млн м3 газа. Общие запасы составляют 12,6 млрд м3 из которых 4,7 млрд м3 - технологический газ, который нужен для функционирования ПХГ.