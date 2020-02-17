В "Европейской солидарности" возмущены предложением отправить делегацию Рады на парад в Москву

Фракция "Европейская солидарность" ("ЕС") возмущена предложениями народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За життя" сформировать парламентскую делегацию для участия в майском параде в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

В "ЕС" уверены, такая инициатива "является вполне прогнозируемой и ожидаемой", ведь "реваншисты все выше поднимают голову, а власть смотрит на это сквозь пальцы".

"Антиукраинская выходка [Вадима] Рабиновича, его зажигательная пророссийская речь на согласительном совете не встретила никакой реакции руководства парламента, которое в других случаях охотно комментирует выступления депутатов от демократической оппозиции", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь, парламентарии призвали президента Владимира Зеленский и его политическую силу сообщить обществу, собираются ли они ехать на парад в Москву и присоединиться к делегации депутатов из ОПЗЖ.

"Ведь сегодня в парламенте руководство “Слуги народа” снисходительно улыбались во время провокационного антиукраинского выступления Рабиновича. Не хочется верить, что для “Слуг народа”, народа, который истекает кровью в борьбе с Россией, неприемлемость участия Украины в путинском победобесии, не является очевидной и останется без их публичной реакции", - добавили в "Европейской солидарности".

Напомним, в понедельник, 17 февраля, на согласительном совете парламента народный депутат и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович предложил Верховной Раде сформировать делегацию для участия в майском параде в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.