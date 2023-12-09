В Європейському Союзі досягли згоди щодо регулювання штучного інтелекту

"Ми витратили багато часу на пошук правильного балансу між максимальним використанням потенціалу ШІ для підтримки правоохоронних органів та захистом основних прав наших громадян. Ми не хочемо масового стеження в Європі", - заявив єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон.

Зі його слів, учасники переговорів погодилися дозволити сканування обличчя у реальному часі, але з гарантіями та винятками. Угода заборонить біометричне сканування, яке класифікує людей за чутливими характеристиками, такими як політичні чи релігійні переконання, сексуальна орієнтація чи раса. Офіційні особи заявили, що це одне з найскладніших та найчутливіших питань.

Також дозволяється накладати фінансові санкції на компанії, які порушують правила, у розмірі до 35 млн євро, або 7% світового обороту, залежно від порушень і розміру компанії.

Зазначається, що ряд деталей все ще будуть пропрацьовані державними службовцями в найближчі тижні, але учасники переговорів в основному погодилися встановити правила регулювання ШІ, які включають базові вимоги прозорості для будь-якого розробника.

Проект закону ще має бути офіційно схвалений як парламентом, так і радою, до якої входять 27 країн-членів ЄС. Франція та Німеччина раніше різко критикували те, що цей закон, на їх думку, може призвести до надмірного регулювання моделей штучного інтелекту загального призначення.

Регулювання штучного інтелекту

Варто зазначити, що законодавці в усьому світі почали думати про те, як регулювати ШІ та запобігти потенційним загрозам після того, як генеративний штучний інтелект, який використовує дані для створення нового контенту, такого як ChatGPT, потрапив у заголовки газет.

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги щодо цього питання.

На початку листопада США, ЄС, Велика Британія та Китай підписали спільну декларацію у якій йдеться, що