На Європейському форумі місцевого самоврядування презентували проект Mariupol Reborn

Головна мета презентації - привезти в Україну успішний досвід відбудови міст і звіритись із партнерами даними щодо узаконення усіх процесів з підготовки до відродження міста після його звільнення від російських окупантів. Попередня оцінка вартості відновлення Маріуполя - $14,5 млрд.

"По кожному з етапів плану відродження Mariupol Reborn шукаємо кращу експертизу, а кожен продукт, який створюємо, проговорюємо з нашими міжнародними партнерами. Особливу роль відіграють польські міста, які, нажаль, вже мають досвід масштабної відбудови. Варшава, Гданськ, Вроцлав, Познань - кожне з цих міст пройшло складний шлях відродження після Другої світової війни. Разом з польським колегами проговорюємо наші напрацювання, щоб уникнути якомога більше помилок. Напрацювання Mariupol Reborn - це дорожня карта відродження та повернення життя", - наголошують в прес-службі проекту.

Команда муніципалітету міста разом з партнерами в рамках проекту Mariupol Reborn вже зараз розробляє план відродження Маріуполя.

Перша його частина - Fast recovery plan - відповідає за швидке відновлення критичної інфраструктури міста за перші 18 місяців після деокупації Маріуполя.

Для реалізації повної відбудови команда кращих архітекторів з усього світу вже в процесі створення єдиної візії просторового розвитку Маріуполя.

Передбачається, що План відродження Маріуполя має стати уніфікованим алгоритмом дій для відновлення інших постраждалих українських громад.

Проект Mariupol Reborn реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова та міжнародних донорів.